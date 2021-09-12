Мэр Парижа решила участвовать в выборах президента Франции

Мэр Парижа Анн Идальго Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Парижа Анн Идальго в воскресенье объявила о намерении участвовать в борьбе за пост президента Франции на выборах 2022 года, сообщают французские СМИ.

"Я решила баллотироваться на пост президента Французской Республики", - заявила она, выступая в Руане.

Идальго занимает с 2014 года пост мэра французской столицы, она первая женщина, занявшая такую должность. В марте 2020 года в интервью газете The Guardian она описала свой опыт работы на посту мэра Парижа "как пилотирование катамарана при почти постоянном ветре силой 7-9 баллов" - она занималась городом в те годы, когда он пережил череду террористических атак, акции "желтых жилетов", пожар, который чуть не уничтожил собор Парижской Богоматери.

Анн Идальго состоит в Социалистической партии Франции, в политике с 1997 года. Сейчас ей 62 года.

Выборы президента во Франции запланированы на 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, то он состоится 24 апреля.

В сентябре Harris-Interactive опубликовал опрос, согласно которому, если бы выборы прошли сейчас, нынешний президент Франции Эммануэль Макрон с небольшим отрывом опередил бы лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным этого опроса, Макрон мог бы получить в первом туре президентских выборов 26% голосов, а его ближайшая соперница Марин Ле Пен - 24%.

Опрос также показывает, что в случае, если бы глава столичного региона Иль-де-Франс, бывший министр Валери Пекресс стала кандидатом от правых сил, она бы заняла третье место в первом туре с 14% голосов. У лидера "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона - 12%.

В случае выхода Макрона и Ле Пен во второй тур нынешний французский лидер мог бы получить 55%. За Ле Пен готовы проголосовать 45%.

Опрос проводился в онлайн-формате с 27 по 30 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. человек.