Валери Пекресс поборется за пост президента Франции

Глава французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Глава французского региона Иль-де-Франс, в который входит и Париж, Валери Пекресс избрана кандидатом для участия в президентских выборах от Республиканской партии, проведение выборов в стране намечено на первую половину 2022 года, сообщает BFM TV.

Телеканал отмечает, что выборы прошли в субботу на конгрессе Республиканской партии, на них она победила коллегу Эрика Сьотти - сторонника более правой линии.

Пекресс заручилась поддержкой почти 61% участников голосования, в то время как Сьотти набрал чуть более 39%.

Президентские выборы во Франции намечены на апрель 2022 года.

Нынешний президент страны Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении участвовать в борьбе за второй президентский срок.