Партия Марин Ле Пен потерпела неудачу на региональных выборах во Франции

Успешно выступили "традиционные" левые и правые партии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен потерпела неудачу на региональных выборах во Франции, свидетельствуют предварительные данные, публикуемые французскими СМИ.

До выборов эксперты прогнозировали победу "Национального объединения" минимум в двух из 13 регионов, но по итогам первого тура партия реально претендовала на победу только в одном из них - Прованс-Альпы-Лазурный берег. Во втором туре, который прошел в воскресенье, ультраправые не смогли одержать победу и в этом регионе.

Наблюдатели полагают, что одна из причин таких результатов - крайне низкая явка: выборы в регионах в условиях пандемии коронавируса и хорошей летней погоды вызвали в 2021 году еще меньше интереса у избирателей, чем обычно.

Эти выборы были важны для "Национального объединения", чтобы показать, что ее электорат - люди, реально желающие видеть эту партию у власти, а не просто стремящиеся, проголосовав за ультраправых, выразить протест против других партий.

Еще один крупный проигравший на региональных выборах - партия "Вперед, Республика!" президента Франции Эммануэля Макрона. Ее представители по итогам первого тура лишились шансов на победу во всех регионах. Как и в случае с ультраправыми, партия Макрона потерпела неудачу, потому что ее электорат не проявил интереса к региональным выборам.

В итоге во втором туре французы отдали предпочтение более "традиционным" партиям левого и правого толка. Так, различные правые коалиции (без "Национального объединения") получили контроль над семью регионами материковой части Франции, левые коалиции - над пятью. Еще в одном регионе, Корсике, победу традиционно одерживают местные националисты.

Тем не менее, как отмечает телеканал BFM TV, такие результаты вряд ли отражают реальную расстановку сил во французской политике в преддверии президентских выборов 2022 года. Согласно опросу компаний Ipsos и Sopra Steria, проведенному перед вторым туром региональных выборов, Макрон и Ле Пен - по-прежнему фавориты на выборах главы государства.

Согласно опросу, если бы выборы президента состоялись сейчас, Макрон и Ле Пен в первом туре получили бы по 24% и прошли бы во второй тур. Третьим финишировал бы политик правого толка Ксавье Бертран (18%).

Если же кандидатом от правых станет не он, а менее популярная на данный момент Валери Пекрес, то она получил только 13%. В таком случае у Макрона будет 27%, а у Ле Пен - 25%.

Проведенные ранее в этом году опросы уже показывали, что Макрон и Ле Пен - фавориты президентских выборов. Согласно результатам, во втором туре победить должен Макрон, но с куда меньшим отрывом, чем это было на выборах 2017 года: тогда соперницей Макрона по второму туру была как раз Ле Пен. Она проиграла, набрав около 34% голосов. 66% отдали предпочтение Макрону.

Первая серьезная попытка ультраправых победить на президентских выборах во Франции состоялась в 2002 году. Тогда во второй тур прошел отец Марин Ле Пен - Жан-Мари Ле Пен, что стало сенсацией. Во втором туре он проиграл действующему президенту Жаку Шираку. Ширак тогда призывал все политические силы поддержать его, чтобы дать отпор ультраправым. Тогда это сработало: Ширак получил 82,2%, а Ле-Пен - 17,8%.

В дальнейшем на смену Жан-Мари Ле Пену пришла его дочь. Она взяла курс на создание более позитивного и менее пугающего образа партии. Для этого она даже изменила ее название: "Национальный фронт" превратился в "Национальное объединение". У отца возникли идеологические разногласия с дочерью, так как он решил, что она, отказываясь от ряда радикальных позиций, отходит от главных ценностей созданной им партии. Это привело к тому, что Жан-Мари Ле Пен был исключен из им же учрежденной партии, а его дочь продолжила курс на то, чтобы избиратели перестали воспринимать "Национальное объединение" как радикальную, не способную реально управлять Францией, партию.

Некоторые наблюдатели полагают, что выборы 2022 года могут стать последним шансом для Марин Ле Пен стать президентом. В будущем лидером французских ультраправых, по мнению СМИ, может стать племянница Марин Ле Пен - Марион Марешаль. Она объявила об уходе из политики после выборов 2017 года, однако сохранила немалую популярность у сторонников "Национального объединения". По некоторым данным, по своим убеждениям Марион Марешаль ближе к своему деду - Жан-Мари Ле Пену, нежели к Марин Ле Пен.