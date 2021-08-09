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Минфин США ввел новые санкции против Белоруссии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон в понедельник ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, имеющих отношение, по мнению США, к подавлению в Белоруссии мирных протестов, а также получающих выгоду от белорусских властей.

"Лица, включенные сегодня в санкционный список, вовлечены в продолжительное насильственное подавление мирных протестов, а также связаны с инцидентом с лайнером Ryanair 23 мая 2021 года или получили выгоду от белорусского режима за счет белорусского народа", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

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В документе говорится, что под санкции попали 27 физических и 17 юридических лиц. Среди них, в частности, Белорусский олимпийский комитет и Следственный комитет республики.

Кроме того, санкции ввели в отношении белорусского бизнесмена Алексея Олексина, "который получает выгоду от тесных отношений с (президентом Белоруссии Александром) Лукашенко и членами его семьи". Также санкции затронули компании, которыми ранее владел Олексин, в частности, табачную фабрику ООО "Интер Тобакко" и компании СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" и "Белнефтегаз"

Под санкции также попал белорусский бизнесмен Николай Воробей, по мнению Вашингтона, "тесно связанный с Лукашенко".

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