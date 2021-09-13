Талибы сообщили о казни пяти подозреваемых похитителей детей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Служба безопасности движения "Талибан" (движение признано в России терористическим и запрещено) объявила, что в Мазари-Шарифе была ликвидирована банда похитителей детей и освобождены четверо несовершеннолетних, сообщает Aamaj News.

Эту спецоперацию талибы провели в ночь на понедельник. По их утверждению, в банде похитителей было четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Все они убиты.

В ночь на 13 сентября несколько афганских сетевых СМИ сообщили о крупном боестолкновении в Мазари-Шарифе. Журналисты предполагали, что это мог быть бой талибов с другими боевиками или же вооруженная разборка между самими талибами.