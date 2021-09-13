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Талибы сообщили о казни пяти подозреваемых похитителей детей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Служба безопасности движения "Талибан" (движение признано в России терористическим и запрещено) объявила, что в Мазари-Шарифе была ликвидирована банда похитителей детей и освобождены четверо несовершеннолетних, сообщает Aamaj News.

Эту спецоперацию талибы провели в ночь на понедельник. По их утверждению, в банде похитителей было четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Все они убиты.

В ночь на 13 сентября несколько афганских сетевых СМИ сообщили о крупном боестолкновении в Мазари-Шарифе. Журналисты предполагали, что это мог быть бой талибов с другими боевиками или же вооруженная разборка между самими талибами.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 13 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Мазари-Шариф

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