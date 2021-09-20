Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Клинические испытания терапии ВИЧ с помощью CRISPR/Cas, высокое качество древнеегипетской льняной пряжи, а также коровы, которых приучили к туалету

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Эффективным методом лечения ВИЧ-инфекции могла бы стать технология CRISPR/Cas, с помощью которой можно редактировать ДНК, так что встроенный вирус иммунодефицита можно было бы просто вырезать из генома. В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило проведение I/II фазы клинических испытаний терапии ВИЧ-инфекции с помощью внутривенного введения CRISPR/Cas. Испытания лекарства начнутся в конце 2021 года. К исследованиям привлекут три группы ВИЧ-инфицированных, чтобы протестировать разные дозировки препарата. Планируется также разработать комбинации терапии CRISPR/Cas и других методов лечения.

- Образец древнеегипетской льняной пряжи возрастом около 4 тысяч лет оказался сопоставим по прочностным характеристикам с пряжей, произведенной в настоящее время. Ученые исследовали льняное полотно эпохи начала Среднего царства в сравнении с современной льняной нитью с помощью современных методов анализа ультраструктуры материалов. По некоторым характеристикам, таким как степень разделения волокон, она была даже лучше. Изготовленные египтянами льняные волокна оказались тоньше современных и содержали меньше остатков соединительной ткани и одревесневших частиц, хотя и были в отдельности более хрупкими.

- Немецкие и новозеландские биологи доказали, что коров можно научить мочиться в одном и том же месте. Крупный рогатый скот является причиной многих экологических проблем. Отходы их жизнедеятельности загрязняют почвы и водоемов, а также приводят к выбросам значительного количества парниковых газов: аммиака, попадая в почву, преобразуется микроорганизмами в мощный парниковый газ закись азота. Если же коровы из одного стада начнут справлять нужду в определенном специально оборудованном помещении, фермерам будет проще собирать и утилизировать отходы

- Некоторые люди, переболевшие COVID-19, все равно чувствуют неприятные симптомы – усталость, головные боли, проблемы с концентрацией и памятью. Точную причину длительного сохранения этих симптомов врачи не знают. По их мнению, коронавирус может запускать аутоиммунную реакцию и хроническое воспаление. Американские медики, похоже, подтвердили эту гипотезу: они обнаружили у пациентов с ковидом и у переболевших им людей антитела к АПФ2 – мембранному белку, который служит "входными воротами" для коронавируса. Если в будущих экспериментах удастся понять, что именно эти антитела ответственны за долгий ковид, то можно будет подобрать лечение.

- При болезни Альцгеймера бета-амилоид накапливается в ткани мозга и в его сосудах. Вследствие этого уменьшается кровоток, нейронам не хватает кислорода, и больные испытывают проблемы с памятью. Израильские врачи смогли улучшить память и когнитивные способности у шести пациентов с начальной стадией болезни Альцгеймера, проведя им курс гипербарической оксигенации – это насыщение крови кислородом. После 60 сеансов лечения у пациентов увеличился мозговой кровоток, и они стали лучше выполнять когнитивные тесты. Медики считают, что гипербарическую терапию можно будет применять на ранней стадии болезни Альцгеймера, чтобы замедлить ее развитие.

- Белок из крови человека может в сочетании с мочевиной и лунным или марсианским реголитом образовывать биокомпозитный строительный материал AstroCrete. По прочности на сжатие он может не уступать обычному бетону. К такому выводу пришли ученые, изготовившие и испытавшие в лабораторных условиях образцы подобного биокомпозита.

- Сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение считаются факторами риска развития деменции. Возможно, к этому списку добавят еще и болезни глаз. Китайские медики обнаружили, что у пациентов с катарактой, дистрофией сетчатки и диабетической ретинопатией риск развития деменции выше, чем у остальных людей. Выяснилось, что при возрастной дистрофии сетчатки риск развития деменции увеличивается на 26 процентов, при катаракте – на 11 процентов, а при диабетической ретинопатии – на 61 процент.

- Астрономы нашли первое практическое доказательство того, что белые карлики – бывшие ядра звезд с массами до 8 масс Солнца – способны замедлить процесс своего охлаждения за счет термоядерных реакций в своей водородной оболочке. Из-за этого они могут казаться моложе. По мнению исследователей, результаты работы позволят уменьшить ошибку при датировке возраста шаровых звездных скоплений, которая может достигать миллиарда лет.