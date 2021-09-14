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Чешский суд арестовал россиянина Франчетти

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Городской суд Праги отправил задержанного в аэропорту россиянина Александра Франчетти под арест, где он будет ждать результатов рассмотрения вопроса о его экстрадиции на Украину, сообщает чешское издание Novinky.cz.

Как отмечают журналисты, после оглашения решения суда адвокат Франчетти Ян Шварц заявил, что запрос Украины об экстрадиции был "политически мотивированным и не имел ничего общего с преступной деятельностью".

"Арест - обычное дело в процедурах экстрадиции. Редко бывает, что клиента отпускают. Будем надеяться, что во время принятия решения об экстрадиции суд не поддастся политизации", - приводят слова Шварца журналисты.

Адвокат добавил, что в случае экстрадиции на Украину Франчетти "ожидают пытки и может угрожать смерть".

12 сентября правоохранительные органы Чехии задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. На следующий день офис генпрокурора Украины обратился в чешский Минюст с повторной просьбой о выдаче Франчетти (в первый раз Украина просила об этом в августе 2020 года).

На Украине отметили, что Франчетти разыскивают за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины). Суд в Киеве заочно арестовал россиянина.

Тем временем российские следователи и дипломаты запросили у Чехии основания задержания Франчетти, сообщили в Следственном комитете (СК) России. "РФ гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Конституции РФ. Задержанному гражданину... оказывается вся необходимая помощь", - отмечалось в пресс-релизе.

Чехия Россия Александр Франчетти

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