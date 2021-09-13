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Украина попросила выдать ей задержанного в Чехии гражданина РФ Франчетти

Украина попросила выдать ей задержанного в Чехии гражданина РФ Франчетти
Фото: Lukas Kabon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Офис генпрокурора Украины обратился в министерство юстиции Чехии с просьбой о выдаче задержанного в Праге гражданина РФ Александра Франчетти, соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на официальном сайте офисе.

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Украинские правоохранительные органы обратились к чешским коллегам в августе 2020 года, а сейчас подтвердили актуальность запроса об экстрадиции Франчетти. Там отметили, что 12 сентября 2021 года офису генпрокурора стало известно о задержании в Чешской республике гражданина РФ по запросу Украины.

"Орган досудебного расследования разыскивает его (Франчетти) для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер". Голосеевский районный суд Киева избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в офисе генпрокурора.

12 сентября правоохранительные органы Чехии задержали Франчетти в международном аэропорту Праги по запросу Украины.

По данным чешских СМИ, Франчетти с 2000 года постоянно живёт в Праге и работает тренером по фитнесу. При этом он регулярно бывал в Крыму.

Украина Чехия Россия Александр Франчетти

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