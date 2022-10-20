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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Суд в Чехии освободил россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Суд в Чехии освободил гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в этой стране по запросу Украины и обвиняемого в нарушении ее суверенитета, связанным с присоединением Крыма к РФ.

В миреУкраина попросила выдать ей задержанного в Чехии гражданина РФ ФранчеттиУкраина попросила выдать ей задержанного в Чехии гражданина РФ ФранчеттиЧитать подробнее

"Как мне сообщил представитель Франчетти в ЕСПЧ Александр Суржин, судом в Чехии принято решение о его полном оправдании в связи с недоказанностью в инкриминируемом преступлении. Также ранее суд отказал украинским властям в экстрадиции россиянина", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Франчетти был освобожден в зале суда в четверг. По словам Мельникова, он намерен вернуться в Россию.

Решение суда пока не вступило в силу и может быт обжаловано.

Франчетти был задержан в международном аэропорту Праги по запросу Украины 12 сентября 2021 года. 14 сентября он был арестован.

Власти Украины сообщали, что Франчетти разыскивают за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины). Суд в Киеве заочно арестовал россиянина.

Свою вину он не признает.

Чехия Александр Франчетти Иван Мельников
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