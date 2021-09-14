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Глава Госдепа США не исключил дополнительных санкций против талибов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) может столкнуться с дополнительными международными санкциями, если при управлении Афганистаном не будет действовать так, как от него ожидает мировое сообщество, заявил во вторник глава госдепа США Энтони Блинкен.

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"Трудно себе представить, что действующие санкции будут отменены (если талибы будут нарушать базовые права афганцев - ИФ). Более того, могут быть введены дополнительные санкции", - сказал он на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, говоря о санкциях Совета безопасности ООН против движения "Талибан".

Ранее США и многие другие страны предупреждали, что талибы должны, среди прочего, гарантировать соблюдение прав человека в Афганистане, а также бороться против терроризма, если хотят, чтобы с них сняли санкции.

США Талибан Энтони Блинкен

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