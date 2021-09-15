Трамп опроверг сообщения о его возможных планах нанести удар по Китаю

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп отверг сообщения о возможных планах нанести удар по Китаю, которые появились в ряде американских СМИ, получивших копии книги "Угроза" журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты.

Трамп, слова которого приводит издание The Hill, заявил, что книга была "состряпана слабым и неэффективным генералом вместе с двумя авторами, которым я отказался давать интервью, потому что они пишут вымысел, а не факты".

По его словам, он "никогда даже не думал о нападении на Китай - и Китай это знает".

"Люди, которые сфабриковали эту историю, больны и безумны, и люди, которые ее печатают, такие же ...", - добавил бывший президент США.

Трамп также отметил, что если сообщения о поведении председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли верны, то это "предательство".

Он также раскритиковал генерала за беспорядочный вывод войск США из Афганистана.

"Если история "тупицы" генерала Марка Милли, того самого несостоявшегося лидера, который организовал худший вывод войск из страны, Афганистана, в истории США, оставив после себя множество убитых и раненых солдат, многих американских граждан и новейшую и самую совершенную военную технику в мире стоимостью $85 млрд, а также репутацию нашей страны, верна, то я предполагаю, что его должны судить за измену, потому что он имел дело со своим китайским коллегой за спиной президента и сказал Китаю, что он уведомит их "об атаке"", - отметил Трамп.

Комментарии экс-президента появились после того, как ряд американских СМИ, получивших копии книги "Угроза", сообщили, что Милли позвонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну 30 октября 2020 года - за четыре дня до выборов, а также 8 января, чтобы заверить его, что у Трампа нет планов атаковать Китай.

Как сообщила The New York Times, согласно книге, разведка США за несколько дней до выборов 2020 года показала, что китайцы полагали, что Трамп готовится нанести военный удар, чтобы спровоцировать международный кризис.

В своих звонках Милли пытался заверить китайского коллегу, что США не собираются нападать, и, если произойдет нападение, он предупредит своего коллегу заранее.

Трамп резко негативно оценивал торговые отношения США и Китая еще до того как стал президентом США. Во время своего президентства он ввел ряд тарифов на китайские товары. В январе 2020 года Вашингтон и Пекин заключили первую фазу торгового соглашения, которое предусматривало наращивание Китаем закупок американских товаров, усиление защиты прав на интеллектуальную собственность, а также снятие регулятивных барьеров в сфере торговли сельхозпродукцией и в сфере финансовых услуг. Ко второй фазе переговоров стороны так и не перешли.