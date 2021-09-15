Псаки заявила, что Байден доверяет председателю Комитета начштабов ВС США

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не видит причин не доверять председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент уже почти восемь месяцев работает с председателем Милли. Он видит, что Милли - патриот, верен конституции. Президент уверен в способности генерала выполнять функции лидера", - сказала она на брифинге.

Со своей стороны, представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что его ведомство не собирается рассекречивать стенограмму телефонного разговора Милли с китайским коллегой. Именно этот разговор, состоявшийся еще во время президентства Дональда Трампа, и стал причиной скандала. Представитель Милли, Дэйв Батлер, заверил, что "телефонные переговоры с Китаем и другими странами в октябре и январе были проведены с целью успокоить собеседников и поддержать стратегическую стабильность".

"Все телефонные переговоры председателя с его иностранными визави, в том числе - и те, о которых стало известно СМИ, координируются. О них сообщают в Пентагон и в другие ведомства", - добавил Батлер.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп отверг сообщения о возможных планах нанести удар по Китаю, которые появились в ряде американских СМИ, получивших копии книги "Угроза" журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты. Трамп, слова которого приводит издание The Hill, заявил, что книга была "состряпана слабым и неэффективным генералом вместе с двумя авторами, которым я отказался давать интервью, потому что они пишут вымысел, а не факты". По его словам, он "никогда даже не думал о нападении на Китай - и Китай это знает". Трамп также отметил, что если сообщения о поведении Милли верны, то это "предательство". Он также раскритиковал генерала за беспорядочный вывод войск США из Афганистана.

Комментарии экс-президента появились после того, как ряд американских СМИ, получивших копии книги "Угроза", сообщили, что Милли позвонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну 30 октября 2020 года - за четыре дня до выборов, а также уже после проигранных Трампом выборов - 8 января, чтобы заверить его, что у Трампа нет планов атаковать Китай. Как сообщила The New York Times, согласно книге, разведка США за несколько дней до выборов 2020 года показала, что китайцы полагали, что Трамп готовится нанести военный удар, чтобы спровоцировать международный кризис. В своих звонках Милли пытался заверить китайского коллегу, что США не собираются нападать, и, если решение о нападении все же будет принято, то он предупредит своего коллегу заранее.