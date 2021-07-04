Трамп вновь обвинил администрацию Байдена в преклонении перед РФ, КНР и Ираном

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Сарасоте в штате Флорида обвинил демократов в развале полиции, наплыве в страну нелегальных мигрантов, преклонении перед Россией, Китаем и Ираном.

Трамп также затронул тему роста преступности в стране, заявив, что "левые радикалы" освобождают тысячи преступников, отменив денежный залог, в результате уровень убийств якобы достиг самого высокого в истории уровня.

Экс-президент коснулся предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы, сравнив подготовленный по итогам расследования этого вопроса доклад спецпрокурора Мюллера с "обвинениями против политических оппонентов, которые фабрикует коммунистическая нация".

Трамп завил, что администрация Байдена "преклоняется перед Россией, Китаем и Ираном". По его словам, он же приостановил строительство газопровода "Северный поток 2", за что Россия "не может любить" его. Бывший президент добавил, что мог бы избавить США от нефтяной зависимости от России и Ближнего Востока "в течение двух недель".

Традиционно он обвинил демократов в фальсификации итогов прошлогодних президентских выборов, назвав американскую избирательную систему "больной", и заявил, что пытается "не подорвать демократию, а спасти ее".

Он повторил, что ближайшей задачей республиканцев является возвращение контроля над Палатой представителей и Сенатом американского Конгресса на промежуточных выборах 2022 года.

Это уже второй митинг Трампа с тех пор, как он покинул Белый дом.