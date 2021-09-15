Что случилось этой ночью: среда, 15 сентября

Презентация новой линейки смартфонов iPhone 13, опровержение Байденом сообщений об отказе Си Цзиньпина встречаться с ним, возбуждение уголовного дела после видео с девочкой-инвалидом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Apple представила новый iPhone 13. На этом смартфоне будет доступна функция съемки с киноэффектом, которая, в частности, позволяет удерживать фокус на человеке даже во время движения. Работу гаджета обеспечивает процессор A15 Bionic, дисплей - Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма. Минимальный объем памяти на iPhone 13 составит 128 Гб, также появился вариант с объемом 512 Гб.

- Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним. "Это неправда", - сказал президент США в ответ на вопросы журналистов президентского пула, соответствуют ли действительности сообщения на эту тему. По данным источников Financial Times, председатель КНР не принял предложение Байдена, одновременно настояв на том, чтобы Вашингтон принял менее резкий тон по отношению к Пекину.

- Уголовное дело возбудили в Петербурге после видео с 15-летней сиротой весом 13 кг. Должностных лиц детского дома-интерната в Пушкинском районе Петербурга заподозрили в халатности в отношении девочки-инвалида. Ранее в интернете появился видеоролик о сироте, которая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, имея пролежни, и в 15 лет весит 13 кг. По словам автора видео - временного опекуна девочки, состояние ребенка связано с тем, что в детском доме ей не обеспечили должный уход.

- В США сочли, что "Аль-Каида" (террористическая группировка, запрещена в РФ) может за один-два года начать угрожать Америке из Афганистана. Такую оценку дал глава Разведывательного управления министерства обороны США Скотт Беррье. В свою очередь замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что США уже получают "некоторые данные, указывающие на возможную активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане".

- Франция пригрозила вывести военных из Мали при появлении там ЧВК "Вагнер". По заявлению главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, это совершенно несовместимо с военным присутствием Парижа в этой стране. Телеканал TV5 поясняет, что по информации французских источников, власти Мали обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер", в рамках которого наемники займутся подготовкой малийских военнослужащих, а также обеспечением безопасности руководителей страны.