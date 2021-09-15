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КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап".

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), Северная Корея в среду осуществила пуск двух баллистических ракет в Японское море.

Они отметили, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральных внутренних районов Севера в среду днем.

Южная Корея совместно с военными США анализируют детали запуска.

"Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США", - говорится в сообщении JCS.

Правительство Японии также заявило ранее, что, возможно, из КНДР была запущена баллистическая ракета. Правительство отметило, что собирает информацию о запуске.

В Минобороны страны заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа.

По утверждению Пхеньяна, испытания состоялись на выходных. Работа над новым типом ракет заняла два года. Северокорейское агентство ЦТАК называет крылатые ракеты большой дальности "стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение".

КНДР

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