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Запуск баллистических ракет из КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморье

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Испытания баллистических ракет в Японском море со стороны КНДР не повлияли на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с Северной Кореей.

Сейчас уровень радиационного фона составляет 10-11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям, сообщает в среду Примгидромет.

Кроме того, представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами сообщил "Интерфаксу", что ученые не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пуска снаряда с территории КНДР.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), Северная Корея осуществила пуск, по меньшей мере, одного неопознанного снаряда в Японское море. Власти Японии отметили, что это, возможно, была баллистическая ракета.

Как сообщалось, 13 сентября Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа. По утверждению Пхеньяна, испытания состоялись на выходных.

Приморский край КНДР Прмгидромет

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