Сеул и Токио проведут экстренные заседания Советов нацбезопасности после ракетных пусков КНДР

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился в ближайшее время провести заседание Совета нацбезопасности для обсуждения вопросов, связанных с пусками КНДР двух баллистических ракет в среду, сообщила пресс-секретарь президента Пак Кен Ми.

Вместе с тем, по ее словам, пока не ясно, будет ли сам президент на нем присутствовать.

Она отметила, что Мун Чжэ Ина после сообщений о пусках незамедлительно проинформировал начальник управления нацбезопасности президентской администрации Со Хун.

Между тем, по сообщениям японских СМИ, указание о проведении до конца дня заседания Совета нацбезопасности дал премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Он потребовал активизировать усилия по сбору и анализу информации, касающейся ракетных пусков, предусмотреть меры на случай "непредвиденной ситуации".

Суга заверил, что "во взаимодействии США и Южной Кореей" безопасность граждан Японии будет обеспечена.

По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, Северная Корея в среду осуществила пуск двух баллистических ракет в Японское море.

Военные отметили, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральных внутренних районов Севера 15 сентября.