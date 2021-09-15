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В Думе новые ракетные пуски КНДР сочли вынужденным шагом Пхеньяна

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новые ракетные пуски со стороны КНДР являются вынужденным шагом Пхеньяна на фоне сворачивания диалога с Вашингтоном и отсутствия обещанной экономический поддержки, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Я считаю, что во многом эти действия Северной Кореи спровоцированы бездействием американцев, которые, войдя в переговоры с руководством КНДР, их заморозили. В сегодняшнем состоянии, когда санкции продолжают действовать, когда обещанная поддержка экономике КНДР не исполняется - это естественный рычаг руководства КНДР", - сказал Чепа агентству в среду.

По его словам, Пхеньян оказался "загнанным в угол" и теперь своими действиями пытается вынудить Запад и его союзников вернуться к позициям, которые были достигнуты на переговорах экс-президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Единственный выход в этой ситуации - это вернуться к переговорному процессу, в котором в обязательном порядке должны принять участие США, считает парламентарий. Россия в этом процессе также готова принять участие.

"У нас есть диалог, но этот диалог должен быть многосторонним - не только мы или Китай должны разговаривать с Ким Чен Ыном, а все заинтересованные стороны. Мы всегда готовы садиться за стол переговоров, в любом положении. Афганистан это хорошо показывает", - добавил собеседник агентства.

В среду военные Южной Кореи и Японии сообщили о пуске двух баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря, специалисты двух стран совместно с США проводят анализ информации о запусках. Премьер Японии Есихидэ Суга заявил, что пуски Северной Кореей ракет являются нарушением резолюций СБ ООН и несут угрозу всему региону.

Между тем на минувших выходных КНДР сообщила об успешных испытаниях крылатых ракет.

Алексей Чепа Госдума США КНДР

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