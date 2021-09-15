В Египте после реставрации открыли для публики гробницу Джосера

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти Египта после нескольких лет реставрации открыли гробницу фараона Джосера, сообщает Associated Press.

Однако сам фараон Джосер, живший более 4500 лет назад, погребен не там, а непосредственно в знаменитой ступенчатой пирамиде, которую построил архитектором Имхотепом.

Южная гробница была построена между 2667 и 2648 гг. до н.э., предположительно она имела скорее символической значений. Либо же в ней хранились внутренние органы фараона.

Гробница расположена большей частью под землей и состоит из целого лабиринта коридоров, богато украшена иероглифами, стены отделаны цветным камнем. В центральной шахте находится гранитный саркофаг, относящийся к III Династии.

Погребальный комплекс Джосера находится в Саккаре близ Каира - одном из ключевых архeологических объектов Египта. Ступенчатая пирамида является одним из самых древних сохранившихся каменных строений. Считается, что она по ее подобию возводили пирамиды в Гизе.

Реставрация гробницы велась с 2006 года. Эксперты укрепили подземные коридоры, восстановили богатое убранство галерей, установили освещение.