Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:50Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 495 403+644 832

Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира

Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Египта заявили о новых находках на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство по делам древностей, среди археологических находок древний погребальный храм и более 50 саркофагов.

В миреЕгипетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофагЕгипетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофагЧитать подробнее

Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царстве - между XVI и XI веками до н.э., они были найдены на глубине 10-12 м.

Египтолог Захи Хавасс сообщил, что погребальный храм посвящен царице Нейт, супруге фараона Тети. Находки были сделаны близ пирамиды, где похоронен фараон Тети, первый правитель шестой династии.

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В ноябре Египет сообщил об обнаружении более сотни нетронутых саркофагов. Обнаруженные саркофаги относятся к эпохе Птолемеев (320 - 30 гг. до н.э.) и периоду Позднего царства (664 - 332 гг. до н.э.).

Египет Саккара

Новости по теме

Новости

В Амстердаме разогнали акцию против введенных мер из-за COVID-19

МИД Украины сообщил о 10 украинцах и двух иностранцах на борту Arvin

Навальный вылетел из Берлина в Москву

Пандемия коронавируса

Австрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавируса

Австрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавируса

В экипаже затонувшего у берегов Турции судна было только двое россиян

Источник заявил о возможных жертвах крушения судна из РФ в Черном море

В Турции сообщили, что все моряки с затонувшего сухогруза РФ живы

У берегов Турции затонул российский сухогруз

Пандемия коронавируса

Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса

РФПИ опроверг данные об отказе Бразилии регистрировать "Спутник V"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');