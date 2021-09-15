В Конгрессе США повысили шансы Украины на получение системы ПВО "Железный купол"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ряд членов Конгресса США включил в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи "Железный купол" (Iron Dome), которая в настоящее время используется армией США, сообщило американское издание Politico.

"В версию законопроекта об оборонной политике на 2022 финансовый год комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил включена поправка, требующая от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшее время", - говорится в опубликованной статье Politico.

С момента развертывания в Израиле в 2011 году система "Железный купол", созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. "Израильские военные заявили, что "Железный купол" сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет", - говорится в статье.

В версии законопроекта об обороне на 2022 финансовый год комитета палаты представителей по делам вооруженных сил не указывается конкретная система вооружений, которую планируют передать Украине.

"Но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом и что две армейские батареи "Железного купола" являются главными кандидатами, потому что в армии есть мало соответствующих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России", - пишет автор статьи.