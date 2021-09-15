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В Белом доме не подтвердили поставку системы ПВО "Железный купол" Украине

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не подтвердила поставку системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО) "Железный купол" Украине в ходе брифинга в среду.

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По словам Псаки, ей необходимо уточнить информацию о передаче системы "Железный купол" Украине со своей командой.

Ранее сообщалось со ссылкой на Politico, что некоторые члены Конгресса США включили в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи "Железный купол" (Iron Dome), которая в настоящее время используется армией США. Отмечается, что в версии законопроекта об обороне на 2022 финансовый год комитета Палаты представителей США не указывается какая-либо конкретная система вооружений, которую планируют передать Украине.

С момента развертывания в Израиле в 2011 году система "Железный купол", созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. "Израильские военные заявили, что "Железный купол" сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет", - говорится в статье издания Politico.

США Джен Псаки Белый дом Украина

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