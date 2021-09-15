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США, Британия, Норвегия и Финляндия направили силы для слежения за учениями РФ в Арктике

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот сообщил о повышении активности иностранных разведок во время крупного учения РФ в Арктике.

"В период подготовки и проведения учения отмечалась высокая активность сил морской и воздушной разведки иностранных государств, Северо-атлантического альянса, а также его отдельных государств-участников - США, Великобритании, Норвегии", - заявили в пресс-службе Северного флота.

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"Самолётами базовой патрульной и разведывательной авиации США, Норвегии и Финляндии выполнено до 17 вылетов в воздушное пространство Баренцева моря и приграничных с РФ районов Финляндии", - сказали в штабе флота.

Там отметили, что для усиления морской разведки в Баренцево море, кроме норвежского разведывательного корабля "Марьята", были дополнительно направлены гидрографическое судно "Эхо" и фрегат УРО "Ланкастер" ВМС Великобритании.

Северный флот России 9 сентября сообщил о начале крупных маневров в Арктике. В них задействовано около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, а также порядка 8 тыс. военнослужащих. Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа, сообщала пресс-служба флота.

В среду Северный флот России приступил к возвращению войск с маневров в арктической зоне.

США Великобритания Норвегия Финляндия Россия Арктика

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