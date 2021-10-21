Буря нарушила работу транспорта и оставила без света тысячи домов на западе Европы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Из-за бури "Аврора" во Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии нарушилось энергоснабжение и работа транспорта, сообщает АР.

Утром в четверг на северо-западе Франции около 250 тысяч домохозяйств остались без света, поезда в нескольких регионах прекратили движение. По данным Меtеo-France, в городе Фекан скорость ветра достигала 175 километров в час, в Париже - 153 километров в час. В 13 департаментах вводился режим повышенной готовности, впрочем, к часу дня его сняли. Как сообщило в середине дня BFM TV, к 14:00 без света оставались 120 тысяч домохозяйств.

В городе Барендрехт в Нидерландах ранним утром четыре человека получили травмы из-за падения сорванной черепицы и деревьев.

В Нидерландах железную дорогу перегородили упавшие деревья. В приграничном с Нидерландами бельгийском городе Вестерхук пожарные сообщили, что за ночь получили десятки вызовов.

Отмены поездов были и в Германии, в пригороде Бонна грузовой поезд столкнулся с упавшей веткой, в городе Дельменхорст ветка травмировала пешехода. АР отмечает, что в Германии ветер бури ослабел до 105-120 километров в час и сообщений о серьезных разрушениях из страны не поступало. В Берлине закрыли зоопарки, а животных перевели в закрытые вольеры.