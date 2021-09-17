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В Москве решили проблему оплаты парковки через смс с номеров "Билайна"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Функция пополнения счета за парковку в Москве с помощью смс вновь доступна абонентам "Билайна", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Абоненты "Билайн" снова могут пополнять парковочный счет через СМС", - говорится в сообщении

Ранее в пятницу сообщалось, что у абонентов этого оператора по техническим причинам на стороне "Билайна" могли возникать сложности при пополнении парковочного счета через СМС.

Москва Билайн

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