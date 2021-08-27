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Байден обещал помочь Израилю с ракетами для "Железного купола"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На переговорах в Вашингтоне президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что США готовы поставлять Израилю ракеты для системы ПВО "Железный купол".

Он подтвердил "неизменную неизменную приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля", цитирует Jerusalem Post.

"И я всецело, всецело, всецело поддерживаю снабжение Израиля (ракетами) для "Железного купола", - заявил Байден.

Политики также обсудили иранскую ядерную проблему. Президент США заверил, что сделает все, чтобы не позволить Тегерану создать ядерное оружие. Он добавил, что в первую очередь Вашингтон будет использовать дипломатические методы, но если они не сработают, то "есть готовность прибегнуть и к другим вариантам".

В мае произошло резкое обострение обстановки в районе Сектора Газа. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступил в силу в ночь на 21 мая. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет. Большинство ракет из сектора Газа были перехвачены израильской системой "Железный купол".

"Железный купол", разработанный при финансировании США, используется для перехвата ракет, периодически выпускаемых по Израилю с палестинских территорий.

Израиль США Джо Байден Нафтали Беннет Железный купол

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