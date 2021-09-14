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Байден 24 сентября примет лидеров Австралии, Индии, Японии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден 24 сентября, как ожидается, примет в Вашингтоне премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьера Индии Нарендру Моди и премьера Японии Ёсихиде Сугу, говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры "четверки" стран будут сосредоточены на углублении наших связей и продвижении практического сотрудничества в таких областях, как борьба с COVID-19, решение проблемы климатического кризиса, партнерство в области новых технологий и киберпространства, а также продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - отмечается в заявлении пресс-секретаря президента Дженнифер Псаки.

Первый подобный саммит проводился в марте этого года в виртуальном формате, нынешняя встреча станет первой очной.

США Австралия Индия Япония Джо Байден

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