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Поставка атомных подлодок Австралии станет первой инициативой AUKUS

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии станет первой инициативой в рамках нового альянса AUKUS, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Первой крупной инициативой AUKUS станет поставка атомного подводного флота для Австралии. В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели. Мы намерены построить эти подводные лодки в Аделаиде (Австралия) в тесном сотрудничестве с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - заявил Моррисон в ходе совместной презентации нового альянса.

Он подчеркнул, что Австралия не стремится приобрести ядерное оружие или создать гражданский ядерный потенциал.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уточнил, что "подводные лодки, о которых идет речь, будут оснащены ядерными реакторами, а не вооружены ядерным оружием".

"И наша работа будет полностью соответствовать нашим обязательствам по нераспространению", - отметил он.

Президент США Джо Байден также добавил: "Это подводные лодки с обычным вооружением, которые работают на ядерных реакторах. Эта технология доказана. Это безопасно".

Ранее сообщалось, что Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS. По мнению лидеров, AUKUS поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

Австралия Скотт Моррисон AUKUS

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