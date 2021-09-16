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Франция возмутилась решением Австралии строить атомные подлодки в рамках альянса AUKUS

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Объявленное премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном решение о строительстве атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках созданного нового альянса AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции.

"Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - говорится в распространенном совместном заявлении французских министров иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана и вооруженных сил Флоренс Парли.

В нем отмечается, что это "знаменует собой отсутствие согласованности, о чем Франция может только сожалеть и наблюдать".

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Решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Великобританией, а не покупать их у французской фирмы, "вызывает сожаление", заявил французский МИД.

В заявлении подчеркивается: "Американский выбор, который ведет к отстранению такого союзника и европейского партнера, как Франция, от давнего партнерства с Австралией, в то время как мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе... отмечает отсутствие последовательности, что Франция не может не отметить и о чем может не сожалеть".

Как сообщалось, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии станет первой инициативой в рамках нового альянса AUKUS, сообщил.

Ранее австралийский телеканал ABC сообщил, что строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

AUKUS Франция Австралия

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