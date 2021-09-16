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Турция престала принимать без теста россиян, привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком"

Турция престала принимать без теста россиян, привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Турция с 14 сентября начала принимать без тестов только россиян с сертификатом о вакцинации "Спутником V" или переболевших, тогда как привитым другими российскими вакцинами нужно предъявлять ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным крупных туроператорских компаний, Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации "Спутником V" и переболевших. При этом вторая доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта и QR-кодом", - сообщили в АТОР.

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В ассоциации уточняют, что туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. Въехать с сертификатом о вакцинации турист также может, если он привит одной из вакцин, признанных ВОЗ.

Ранее сообщалось со ссылкой на информацию туроператоров, что Турция с 3 сентября прекратила принимать сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт". В то же время, как подчеркивают в АТОР, на сайте посольства Турции в РФ нет официальной информации о новых требованиях.

"Ситуация с признанием или непризнанием определенных российских вакцин требует официального прояснения позиции турецкой стороны: состояние неопределенности не дает многим туристам возможности решить вопрос о поездке в Турцию. Ассоциация туроператоров направила официальный запрос в посольство Турецкой Республики по данному вопросу", - говорится в сообщении АТОР.

Турция Россия коронавирус

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