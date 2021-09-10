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В Турции у россиян начали требовать ПЦР-тесты при внутренних перелетах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы в Турции столкнулись с требованием о необходимости предъявить ПЦР-тест при посадке на внутренние авиарейсы по стране, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Турция ввела новые меры для борьбы с распространением коронавируса 6 сентября. Среди них - требование о ПЦР-тестах для внутренних перелетов. Посольство страны в России первоначально сообщило, что эта мера не распространяется на иностранцев, прибывающих в Турции с туристическими целями.

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"Поначалу турецкие авиакомпании обновили свои правила на сайтах в соответствии с этой информацией: Turkish Airlines и Pegasus Airlines указали, что требования ПЦР-тестов к иностранным невакцинированным туристам, вступившие в силу 6 сентября, на внутренних рейсах не применяются. Однако позже из-за негативной реакции турецких граждан в соцсетях местные перевозчики начали требовать тесты и у иностранных туристов", - сообщили в АТОР.

В ассоциацию поступает информация, что с 8 сентября у российских туристов начались проблемы при посадке на некоторые внутренние рейсы.

"Несколько туроператоров предупредили туристов и агентов на своих сайтах о том, что для экскурсионных туров с внутренним перелетом туристам в Турции потребуется сделать платный ПЦР-тест (стоимость от 20 до 30 евро у разных компаний)", - добавили в АТОР.

Ранее сообщалось, что российских туристов, привитых вакциной "Спутник Лайт", с 9 сентября перестали сажать на рейсы в Турцию, так как этой вакцины нет в списке однокомпонентных вакцин, разрешенных для въезда. Туристам с такой прививкой нужно перед поездкой сделать ПЦР-тест за 72 часа до прилета или тест на антиген за 48 часов до прилета. Кроме того, можно предъявить справку о заболевании, перенесенном в течение последних шести месяцев.

Турция Россия коронавирус

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