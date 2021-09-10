Турция не признала сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российским туристам, привитым однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", для въезда в Турцию придется предоставить результат ПЦР или экспресс-теста или справку о перенесенном коронавирусе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"В рамках последнего решения по мерам борьбы с эпидемией COVID-19, при въезде в Турцию из Российской Федерации на всех пограничных пунктах (сухопутных, воздушных или морских) пассажиры, прибывающие в страну, должны предоставить один из следующих документов: сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Принимаются сертификаты двухкомпонентной вакцинации. "Спутник Лайт" исключен из списка вакцин. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда. Документ должен быть в распечатанном виде с сайта госуслуг на двух языках и обязательно с QR-кодом", - говорится в сообщении туркомпании.

Как рассказали в "Интуристе", обновленные правила въезда доведены до турагентств.

"Среди путешественников есть недовольство, потому что дополнительный анализы – это лишние траты, но отказываться от поездок никто не планирует", - заключили в компании.

Между тем в Минтуризма Турции в июне сообщали, что Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин.

О том, что Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", стало известно 6 мая.

Авиасообщение между РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня.