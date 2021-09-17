Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников

Проверка COVID-паспортов в Италии Фото: Samantha Zucchi/Insidefoto/Mondadori Portfolio via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - С 15 октября все итальянцы смогут работать только при наличии COVID-паспорта - документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. Соответствующий указ в четверг приняло правительство Италии, сообщает Corriere della Sera.

COVID-паспорт, или Green Pass ("зеленый пропуск") можно получить тремя способами: сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. Результат теста действителен в течение 72 часов, причем бесплатно его сделать можно только тем, кому противопоказана вакцинация.

Тех работников, которые после 15 октября не предоставят COVID-паспорт, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит работать без Green Pass грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро, следует из текста указа, опубликованного Corriere della Sera. Контролировать наличие пропуска должен работодатель.

Работать удаленно по-прежнему можно без COVID-паспорта.

По оценкам итальянского правительства, эти меры затронут 23 миллиона человек в Италии. При этом около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет уже сделали прививку.

Ранее в Италии COVID-паспорта уже сделали обязательными при поездках на самолетах, поездах, паромах, межрегиональных автобусах, при посещении бассейнов, спортзалов, кинотеатров, стадионов, театров. Кроме того, на этой неделе Green Pass стал обязательным для итальянских учителей.