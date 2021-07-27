Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:28Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

В Италии почти все умершие за полгода жители с COVID не были полностью привиты

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Италии почти все скончавшиеся за последние полгода жители с COVID-19 не прошли полную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии (ISS).

Согласно результатам исследования ISS, полностью привиты не были около 99% скончавшихся вследствие заражения COVID-19 с февраля этого года.

По данным ISS, зафиксировано 423 летальных исхода среди полностью вакцинированных от коронавируса, что составляет 1,2% общего числа связанных с COVID-19 случаев смерти за этот период, пишет The Guardian.

При этом, сообщается, что средний возраст полностью привитых умерших составил примерно 88 лет. Как отмечается, они, таким образом, были значительно старше - более чем на 8 лет - умерших, не прошедших полноценную вакцинацию. Более того, у привитых скончавшихся было больше хронических заболеваний.

В Минздраве Италии сообщили, что в настоящее время почти 57% населения страны в возрасте 12 лет и старше полностью привиты от коронавируса. За сутки в стране выявили 4522 случая заражения коронавирусом. Для сравнения, накануне этот показатель составил 3117. Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировали 24 случая смерти людей с коронавирусом, что на два случая больше, чем накануне.

На прошлой неделе власти Италии объявили, что с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать полностью вакцинированных от COVID-19. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" - документ с данными о вакцинации - не потребуется.

"Зеленые пропуска" также не потребуются в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах. Как сообщают СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.

Всего в Италии за время пандемии диагностировали свыше 4,3 млн заражений COVID-19, более 127,9 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 4,1 млн случаев выздоровления от коронавируса.

Италия коронавирус

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 июля

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ

РФ передала в ООН свой вариант конвенции по борьбе с киберпреступностью

При взрыве на химическом предприятии в Германии есть погибший

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди
Пандемия коронавируса

ВОЗ исключила "российский" штамм COVID-19 из списка для отслеживания

В Германии на химическом предприятии произошел взрыв

В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по COVID

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 194,7 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 27 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');