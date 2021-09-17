Эстония примет туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы могут посетить Эстонию с прививкой любой из отечественных вакцин, им не нужно сдавать дополнительные тесты или соблюдать карантин по прибытии, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в посольстве Эстонии в РФ.

"Так как Эстония признает вакцины, признанные также государством отправления вакцинированного человека, то все российские вакцины подойдут для въезда граждан России", - пояснили в дипмиссии.

В настоящее время в России признаны "Спутник V", "Спутник Лайт", "Ковивак", "Эпивак".

Как отметили в посольстве, путешествие в Эстонию для вакцинированных возможно не ранее, чем через 21 день после получения второй дозы.

Россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до путешествия. Требования к тестированию не распространяются на детей младше 12 лет. Также прибывающим придется соблюдать десятидневный карантин. Прекратить самоизоляцию досрочно (раньше 10 дней) можно, если у тестов на ковид при въезде (или по прибытии) и во время изоляции (на шестой день) будет отрицательный результат.

В настоящее время регулярного авиасообщения между РФ и Эстонией нет. Добраться в республику можно на рейсах через Австрию, Германию или Турцию. Въезд через сухопутную границу с целью туризма запрещен.