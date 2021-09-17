Поиск
Хроника последних дней СССР

Эстония примет туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы могут посетить Эстонию с прививкой любой из отечественных вакцин, им не нужно сдавать дополнительные тесты или соблюдать карантин по прибытии, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в посольстве Эстонии в РФ.

"Так как Эстония признает вакцины, признанные также государством отправления вакцинированного человека, то все российские вакцины подойдут для въезда граждан России", - пояснили в дипмиссии.

В настоящее время в России признаны "Спутник V", "Спутник Лайт", "Ковивак", "Эпивак".

Как отметили в посольстве, путешествие в Эстонию для вакцинированных возможно не ранее, чем через 21 день после получения второй дозы.

Россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до путешествия. Требования к тестированию не распространяются на детей младше 12 лет. Также прибывающим придется соблюдать десятидневный карантин. Прекратить самоизоляцию досрочно (раньше 10 дней) можно, если у тестов на ковид при въезде (или по прибытии) и во время изоляции (на шестой день) будет отрицательный результат.

В настоящее время регулярного авиасообщения между РФ и Эстонией нет. Добраться в республику можно на рейсах через Австрию, Германию или Турцию. Въезд через сухопутную границу с целью туризма запрещен.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

14
В Индонезии открылись кинотеатры16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Индонезии открылись кинотеатры
Хроника 09 января 2020 года – 17 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Коронавирус

Новости

Еврокомиссию призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ

Путин заявил о необходимости работать с временным правительством Афганистана

Иран стал полноправным членом ШОС

Иран стал полноправным членом ШОС

Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Источник узнал о подготовке визита в Москву Виктории Нуланд

Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

Что случилось этой ночью: пятница, 17 сентября

Юристу, заявлявшему о связи бизнеса Трампа с РФ, предъявлено обвинение

Юристу, заявлявшему о связи бизнеса Трампа с РФ, предъявлено обвинение

Спутниковые снимки показали расширение завода по обогащению урана в КНДР

Пандемия коронавируса

Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников

Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');