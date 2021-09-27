Отсутствие чартеров затормозило восстановление выездного туризма

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В 2021 году внутренний туризм, скорее всего, вернется к допандемийным показателям, восстановлению выездного туризма мешает ограниченное количество открытых стран и отсутствие чартерной авиаперевозки, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Восстановление идет на выездном рынке, но в большей степени на внутреннем. В прошлом году пропорция внутреннего к выездному туризму была 90 к 10%. В этом году уже 80% внутренний и, думаю, до 20% наберет выездной", - сказал он.

По его данным, Крым и Кубань почти выходят на уровень 2019 года.

"Турпоток в Краснодарский край - 12,4 млн за 8 месяцев, в Крым - порядка 6 млн, но по итогам года они надеются либо чуть ниже 2019 года, на 5-7%, либо выйти на уровень. 70% выездного туризма приходится на Турцию. В августе был рост продаж, но до конца года турпоток не вернется к допандемийному", - сказал Барзыкин.

По его словам, чтобы туроператоры могли выполнить обязательства по отмененным турам 2020 года, нужно открывать новые зарубежные направления.

"Для тех, кто в 2020 году не смог воспользоваться путевками, до 31 декабря действует правило переноса и исполнения обязательств по турам. После этого они уже могут получить за путевки денежные средства. И если не будет восстанавливаться Европа и более активный сегмент, то одной Турцией и Грецией и экзотикой все обязательства не закроешь", - объяснил вице-президент РСТ.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова напомнила, что по всем открытым туристическим направлениям, кроме Турции и Доминиканы, выполняются только регулярные рейсы.

"Выездной туризм трудно восстанавливается, потому что по всем странам лимитированная авиаперевозка и отсутствуют чартеры", - сказала она.