Поиск
Хроника последних дней СССР

Иран стал полноправным членом ШОС

Иран стал полноправным членом ШОС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в пятницу приняли Иран в эту организацию в качестве полноправного члена, сообщил иранский журналист Абас Аслани.

"Полноправное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества одобрено лидерами на саммите в Душанбе", - написал Аслани в твиттере.

По данным журналиста, новый глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что членство Ирана в ШОС окажет "существенное влияние" на международные и, в частности, региональные контакты Ирана.

"Это стратегическое членство окажет существенное влияние на процесс всестороннего сотрудничества Ирана с его соседями и в соответствии с политикой, ориентированной на Азию", - приводит Аслани слова Абдоллахиана.

Иран ШОС

Новости

Путин заявил о необходимости работать с временным правительством Афганистана

Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Источник узнал о подготовке визита в Москву Виктории Нуланд

Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

Что случилось этой ночью: пятница, 17 сентября

Юристу, заявлявшему о связи бизнеса Трампа с РФ, предъявлено обвинение

Юристу, заявлявшему о связи бизнеса Трампа с РФ, предъявлено обвинение

Спутниковые снимки показали расширение завода по обогащению урана в КНДР

Пандемия коронавируса

Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников

Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников

Армения подала в суд ООН на Азербайджан

Пандемия коронавируса

Макрон допустил частичную отмену "санитарных паспортов" при улучшении ситуации

Макрон допустил частичную отмену "санитарных паспортов" при улучшении ситуации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');