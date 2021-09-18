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Третий самолет из Афганистана с американцами на борту приземлился в Дохе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США Залмай Халилзад заявил о том, что в Дохе приземлился третий чартерный рейс Qatar Airways с американцами, эвакуированными из Афганистана. Об этом сообщает Fox News.

Помимо граждан США на борту самолета также были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Хорватии. Всего в Катар прилетело около 170 пассажиров.

Халилзад добавил, что Вашингтон продолжит помогать тем американцам, которые захотят вернуться домой.

Первый после прихода движения "Талибан" (запрещено в РФ) к власти в Афганистане международный коммерческий рейс из Кабула отправился в Доху 9 сентября. На нем находились десятки иностранных граждан, в том числе американцы. Самолет Qatar Airways также вывез 10 сентября из Кабула 19 граждан США

Доха Катар Афганистан США Залмай Халилзад

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