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Талибы выпустили из Афганистана больше ста музыкантов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Кабул покинула сотня афганцев, связанных с Национальным институтом музыки Афганистана, правительство Португалии согласилось предоставить им убежище, сообщил АР директор института Ахмад Сармаст.

В группе из 101 человека половину составляют студенты, причем, большинство - это участники женского оркестра Zohra, а также выпускники, преподаватели и родственники некоторых музыкантов. Это примерно треть от всего сообщества института.

В минувшее воскресенье они вылетели в Катар. На борту были еще 134 афганца. АР называет этот перелет крупнейшим вывозным рейсом после завершения основного этапа эвакуации в августе.

Основатель и руководитель института музыки Ахмад Сармаст пока находится в Мельбурне, но планирует заново организовать учебу для своих студентов уже в Португалии. АР отмечает, что Афганистан покинули десятки тысяч граждан, в том числе спортсмены и деятели искусств. Недавно группа женщин-робототехников Afghan Dreamers переселилась в Мексику, а женская футбольная команда перебралась в Португалию.

Когда талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) в прошлый раз пришли к власти в Афганистане, они запретили музыку. АР отмечает, что сейчас они еще прямого запрета не вводили, но на местах представители движения уже начали навязывать свои правила и преследовать концертные площадки и отдельных музыкантов.

Национальный институт музыки был основан в 2010 году. Его студенты уже давали концерты в США и Европе, напоминает АР. Сейчас здание института пустует, его охраняют бойцы запрещенной в России "Сети Хаккани" (союзники талибов). На момент смены власти в стране в институте обучались 350 студентов.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 05 октября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Португалия Кабул Ахмад Сармаст

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