Миссия Inspiration4 завершится 19 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Первая коммерческая миссия Inspiration4 завершится 18 сентября, сообщает журнал SpaceNews.

Приводнение произойдет у побережья Флориды.

В конце прямого эфира с миссией Inspiration4 команда из четырех человек 17 сентября заявила, что приводнение произойдет в Атлантическом океане в 19:06 по восточному времени (19 сентября в 2:06 по московскому времени).

В коротком прямом эфире с экипажем корабля, направленном на сбор средств для госпиталя St. Jude Children's Research Hospital члены экипажа поделились впечатлениями от полёта и рассказали, чем они занимаются в космосе.

Ранее, 16 cентября, сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем успешно вышел на орбиту. SpaceX сформировала первый коммерческий экипаж в марте 2021 года. Одним из четырёх участников полёта является миллиардер, глава компании Shift4 Payments 38-летний летчик Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию. В состав экипажа также входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Космический корабль стартовал 15 сентября в рамках трехдневной миссии и был выведен на орбиту высотой 575 км. Это выше высоты нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.