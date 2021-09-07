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Шесть палестинских заключенных сбежали из израильской тюрьмы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Шесть палестинских заключенных сбежали из самой охраняемой тюрьмы страны по туннелю, сообщает Associated Press.

Побег боевиков "Исламского Джихада" (некоторые организации "Исламского джихада" запрещены в России) произошел перед еврейским Новым годом, когда израильтяне едут на север к Галилейскому морю и устраивают там кемпинги. Израильские официальные лица заявили, что они установили блокпосты на дорогах и проводят патрулирование в этом районе. Радио армии Израиля сообщило, что заключенные сбежали через туннель из тюрьмы "Гильбоа", которая считается одним из самых охраняемых объектов Израиля.

Палестинцы считают заключенных, удерживаемых Израилем, национальными героями, и многие написали об этом в социальных сетях. Так партия "Фатх" президента Махмуда Аббаса высоко оценила побег.

Премьер - министр Израиля Нафтали Беннетт назвал это "серьезным инцидентом", который требует максимальных усилий со стороны различных служб безопасности Израиля. Он сказал, что постоянно получает новости о побеге из тюрьмы. Израильские СМИ цитируют министра общественной безопасности Омера Барлева, который заявил, что побег был тщательно спланирован и что заключенные, вероятно, имели "внешнюю помощь".

Израиль Палестина

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