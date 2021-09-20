Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится сгладить остроту в отношениях с Францией, возникшую после британо-американской сделки с Австралией о строительстве подводных лодок вместо французских.

"Наша любовь к Франции неистребима. Мы очень гордимся нашими отношениями с Францией, это имеет огромное значение для этой страны", - цитирует агентство Bloomberg заявление Джонсона в самолете журналистам, сопровождающим его в рамках визита в США.

Премьер добавил: "Это исключительно дружественные отношения, сердечные, они насчитывают столетие или более, и жизненно важны для нас".

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, имея в виду Великобританию, охарактеризовал соглашение как "возвращение к принятой американской форме превращения в вассалов".