Глава МИД Франции встретился с отозванными из США и Австралии послами

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье провел встречу с французскими послами, отозванными ранее на этой неделе в Париж для консультаций из США и Австралии, сообщает МИД Франции.

"Глава МИД Франции сегодня принял отозванных в Париж для консультаций послов Франции в США и Австралии, чтобы обсудить с ними стратегические последствия нынешнего кризиса. Речь шла о том, какие следует сделать выводы", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. По мнению лидеров, альянс поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от их закупок у Франции. Контракт на строительство подлодок с французской компанией Naval Group был заключен на $90 млрд.

Объявленное решение о строительстве атомных подводных лодок в рамках AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции. "Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - заявили на этой неделе в совместном документе министры иностранных дел и вооруженных сил Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.