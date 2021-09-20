Суд в Белоруссии отправил россиянку в колонию за твит о Лукашенко

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Бресте приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 года колонии общего режима за твит, в котором обвинение усмотрело клевету на президента Белоруссии, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в понедельник.

"16 сентября в Московском суде Бреста начался процесс над Ириной Викхольм. Сегодня, 20 сентября, судья Евгений Бреган огласил приговор: признать виновной по ч.2 ст.367 УК (клевета на президента Республики Беларусь) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Гособвинение представлял Александр Батюшко", - говорится в сообщении в телеграм-канале брестских правозащитников.

В сообщении сказано, что на суде Викхольм заявляла отводы судье и гособвинителю (оба отвода суд не удовлетворил), отказалась от назначенного ей адвоката.

"На суде женщина заявляла, что уголовное дело в отношении нее явно имеет политический мотив", - отмечается в сообщении.

Как сообщала ранее Генпрокуратура Белоруссии, прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней иностранной гражданки В., которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента республики, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении.

"Из материалов дела следует, что В., желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию", - сообщали в ведомстве. В твите содержались фото Александра Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", уточняли в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала.

О задержании Викхольм в Белоруссии стало известно в начале сентября.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе София Сапега. Обоих задержали власти Белоруссии.

В ЕС этот инцидент расценили как пиратство. "Угон самолета - это пиратство. Когда на борту 171 пассажир, это похищение людей. Когда эти действия совершаются государством, это захват заложников и государственное пиратство", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель на сессии Европарламента. Он подчеркнул, что Европейский союз не успокоится, пока президент Белоруссии Александр Лукашенко не освободит Протасевича и всех других политзаключенных.