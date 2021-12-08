СК Белоруссии раскрыл суть обвинения россиянке Софье Сапеге

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Гражданке России Софье Сапеге предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора. Его цитирует агентство "БелТА".

По его словам, ей в том числе вменили разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности и нарушение правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Кроме нее, по делу проходят сотрудники "Белтелекома" и другие фигуранты, которые публиковали в телеграм-каналах персональные данные, добавил он.

5 декабря о том, что россиянке предъявили окончательное обвинение по статье о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии, до 6 лет лишения свободы), сообщила русская служба "Би-би-си" со ссылкой на источники. Их информацию подтвердил отчим Сапеги Сергей Дудич. Он добавил, что Сапега восприняла предъявление обвинения очень тяжело, поскольку прежде рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России и экстрадицию без суда.

Софью Сапегу задержали 23 мая одновременно с гражданином Белоруссии Романом Протасевичем, одним из учредителей и бывшим главредом телеграм-канала NEXTA и редактором телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Их сняли с рейса Ryanair по пути из Афин в Вильнюс, вынудив экипаж сесть в Минске.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. Сапега на записи сказала, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая. В мае МИД Белоруссии допустил ее передачу России после суда.

В июне Дмитрий Гора заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни. Также в июне ее перевели под домашний арест. С 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лида, в квартире родителей, где она прописана, родителям из-за этого пришлось переселиться на дачу.