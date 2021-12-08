Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СК Белоруссии раскрыл суть обвинения россиянке Софье Сапеге

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Гражданке России Софье Сапеге предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора. Его цитирует агентство "БелТА".

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

По его словам, ей в том числе вменили разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности и нарушение правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Кроме нее, по делу проходят сотрудники "Белтелекома" и другие фигуранты, которые публиковали в телеграм-каналах персональные данные, добавил он.

5 декабря о том, что россиянке предъявили окончательное обвинение по статье о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии, до 6 лет лишения свободы), сообщила русская служба "Би-би-си" со ссылкой на источники. Их информацию подтвердил отчим Сапеги Сергей Дудич. Он добавил, что Сапега восприняла предъявление обвинения очень тяжело, поскольку прежде рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России и экстрадицию без суда.

Софью Сапегу задержали 23 мая одновременно с гражданином Белоруссии Романом Протасевичем, одним из учредителей и бывшим главредом телеграм-канала NEXTA и редактором телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Их сняли с рейса Ryanair по пути из Афин в Вильнюс, вынудив экипаж сесть в Минске.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. Сапега на записи сказала, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая. В мае МИД Белоруссии допустил ее передачу России после суда.

В июне Дмитрий Гора заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни. Также в июне ее перевели под домашний арест. С 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лида, в квартире родителей, где она прописана, родителям из-за этого пришлось переселиться на дачу.

Софья Сапега Минск Белоруссия Лида Роман Протасевич СКБ Дмитрий Гора Белтелеком

Новости по теме

Новости

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Бундестаг приступил к выборам канцлера Германии

"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура

"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 267 млн случаев заражения COVID-19

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

Что случилось этой ночью: среда, 8 декабря

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги во вторник рекордным ростом с марта

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Специалисты НАСА вернули телескоп Hubble к работе

Специалисты НАСА вернули телескоп Hubble к работе

США будут ожидать остановку "Северного потока-2" в случае вторжения РФ на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });