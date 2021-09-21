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Австралия проработает вопрос торгового соглашении с Евросоюзом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в условиях обострения отношений с Францией из-за аннулирования контракта на подводные лодки его правительство будет прорабатывать вопрос о переговорах с Евросоюзом по торговле.

"Это непростая задача - заключить соглашение с Европейским союзом о торговле, я думаю, все это понимают", - сказал Моррисон журналистам в Нью-Йорке после прибытия в Соединенные Штаты на встречу лидеров "четверки" (США, Индия, Япония, Австралия).

На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Перед отъездом в США Моррисон заявил журналистам: "Все дело в том, что надо в первую очередь обеспечить суверенные интересы Австралии, чтобы австралийцы могли мирно жить со многими другими странами в нашем регионе. Это то, чего мы желаем, как мирная и свободная нация".

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил в связи решением Канберры, что союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью".

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что в таких условиях продолжение переговоров "немыслимо".

В интервью изданию Politico он заявил: "Держать слово - это важнейшее условие для доверия между демократиями и союзниками. Продвигаться вперед в переговорах по торговле со страной, которой мы больше не доверяем, делая вид, что ничего не произошло, немыслимо".

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал журналистам в ООН, что в сложившейся ситуации Европе нужно прикладывать больше усилий на укрепление собственного оборонного потенциала.

"Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает: и наши альянсы (с другими странами - ИФ) также будут сильнее", - цитируют его слова западные СМИ.

При этом он заявил, что США в ситуации с расторжением Австралией соглашения с Францией продемонстрировали недостаток надежности по отношению к своим европейским союзникам.

"Элементарные принципы для союзников - транспарентность и доверие, они идут вместе. А что мы видим? Мы видим явную нехватку транспарентности и благонадежности", - отметил Мишель.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь назвала отношение к Франции в связи с созданием AUKUS "неприемлемым". Она добавила, что Брюссель и правительства стран союза хотели бы знать, почему и как это произошло.

Евросоюз Австралия Скотт Моррисон

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