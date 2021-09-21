Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля

Фото: Jack Taylor/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Британская прокуратура во вторник выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, сообщает The Independent.

"Великобритания выдвинула обвинения третьему сотруднику российских спецслужб в рамках проведенного в 2018 году нападения на Сергея Скрипаля с применением вещества "Новичок", - пишет газета.

Она поясняет, что речь идет о Денисе Сергееве, который, по версии Лондона, прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова. Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух других человек, предположительно, применивших "Новичок" против Скрипаля.

Отравление в Солсбери

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Медики сумели спасти им жизнь. Позже британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон и ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В дальнейшем Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок". В их отношении выданы национальный и международный ордеры на арест. Полиция обнаружила следы "Новичка" в гостиничном номере, где они останавливались.

Сами Петров и Боширов в интервью эти обвинения отвергли, заявив, что ездили в Солсбери в марте как туристы. СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В Москве отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.