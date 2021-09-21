Лондон не станет просить Москву о выдаче нового фигуранта "дела Скрипалей"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания понимает, что у нее не получится привести к ответственности россиянина Дениса Сергеева (Сергея Федотова), пока он находится в России, учитывая отсутствие договора об экстрадиции между сторонами, пишет газета The Independent со ссылкой на представителя премьера Бориса Джонсона.

"У нас нет договора об экстрадиции с Россией, и, как мы уже узнали на примере других случаев, таких как с (Александром - ИФ) Литвиненко, любой официальный запрос об экстрадиции - напрасная трата сил", - заявил представитель Даунинг-стрит.

В прокурорской службе заявили, что не будут делать запрос России об экстрадиции, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.

Британская прокуратура ранее во вторник выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на Сергея Федотова. Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервнопаралитическое вещество "Новичок" против Скрипаля и его дочери Юлии.