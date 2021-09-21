Поиск
Хроника последних дней СССР

Лондон не станет просить Москву о выдаче нового фигуранта "дела Скрипалей"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания понимает, что у нее не получится привести к ответственности россиянина Дениса Сергеева (Сергея Федотова), пока он находится в России, учитывая отсутствие договора об экстрадиции между сторонами, пишет газета The Independent со ссылкой на представителя премьера Бориса Джонсона.

"У нас нет договора об экстрадиции с Россией, и, как мы уже узнали на примере других случаев, таких как с (Александром - ИФ) Литвиненко, любой официальный запрос об экстрадиции - напрасная трата сил", - заявил представитель Даунинг-стрит.

В прокурорской службе заявили, что не будут делать запрос России об экстрадиции, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.

Британская прокуратура ранее во вторник выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на Сергея Федотова. Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервнопаралитическое вещество "Новичок" против Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей Скрипаль Великобритания Денис Сергеев

Новости по теме

Новости

Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за российских Ту-160 над Балтикой

В Лондоне хотели бы, чтобы РФ передала всех подозреваемых по делу Скрипалей

Apple разрабатывает технологию выявления депрессии с помощью iPhone

Отравление Сергея Скрипаля

Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля

Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля
Афганистан во власти талибов

Талибы произвели новые назначения в правительстве Афганистана

ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию

ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию

Shell продаст активы в Пермском бассейне ConocoPhillips за $9,5 млрд

В Судане заявили о предотвращении попытки госпереворота

Что случилось этой ночью: вторник, 21 сентября

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');