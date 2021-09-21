Ученые подобрали лекарства от рака, блокирующие размножение SARS-CoV-2

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Исследователи из Ливерпульского университета выяснили, как вирусные протеазы (ферменты) SARS-CoV-2 атакуют клетку-хозяина и каким образом это можно использовать, чтобы остановить репликацию вируса с помощью существующих лекарств, сообщает портал Phys.org.

Исследователи использовали масс-спектрометрический подход для изучения процессов протеолитического расщепления во время инфекции SARS-CoV-2.

Команда обнаружила ранее неизвестные места расщепления в нескольких вирусных белках, включая основные антигенные белки S ("шип") и N (нуклеокапсидный белок), которые являются основными мишенями для антител и существующих и разрабатываемых вакцин.

"Они показали, что Бафетиниб (экспериментальное лекарство от рака) и Сорафениб (одобренный препарат, используемый для лечения рака почек и печени) ингибировали SARS-CoV-2 в концентрациях, которые не приводили к цитотоксичности (гибели клеток - ИФ) в модели инфекции на линии клеток человека", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, понимание точных способов, которыми регулируется расщепление, модулируется активность белка и поддерживается репликация вируса, будет иметь решающее значение для нацеливания на клеточные субстраты вирусных протеаз в качестве терапевтической стратегии.