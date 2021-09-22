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Хроника последних дней СССР

Глава Северного командования ВС США назвал РФ основной военной угрозой

Глава Северного командования ВС США назвал РФ основной военной угрозой
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Северного командования Вооруженных сил США (NORAD) генерал Глен Ванхерк считает, что Россия остается основной военной угрозой для США.

"Россия сегодня является главной военной угрозой для Родины. Это не Китай, это Россия", - заявил Ванхерк изданию Air Force Magazine.

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По его мнению, хотя Китай является "долгосрочной экзистенциальной угрозой" для США, тем не менее Россия представляет большую угрозу в военном плане.

"В кинетическом аспекте - подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности - Россия является основной военной угрозой", - отметил Ванхерк. При этом генерал назвал Россию и Китай "равными в некинетическом аспекте - киберпространстве".

"Их обоих нужно опасаться", - добавил глава NORAD.

Ранее генерал выступил на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, где назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием. Ванхерк также подчеркнул важность инвестирования ресурсов в улучшение арктических возможностей Америки.

"Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, вы должны быть настойчивыми. Вы должны там присутствовать. (...) Важно то, применяете ли вы ресурсы для решения этой проблемы? " - заявил он.

"Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы где-то еще, это риск, на который пойдут наши политики... ", - заключил глава NORAD.

США Россия Глен Ванхерк NORAD

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